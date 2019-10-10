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أخبار محلية > سفارة المملكة بواشنطن تسعى لتبادل أقدم سجين سعودي بأمريكا.. ما قصته؟
10/10/2019   6:20 م

سفارة المملكة بواشنطن تسعى لتبادل أقدم سجين سعودي بأمريكا.. ما قصته؟

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تبحث السفارة السعودية بواشنطن توكيل محامٍ للنظر في قضية، “نايف اليوسف” ‏أقدم سجين سعودي في أمريكا.‏

وتسعى السفارة لبحث القضية بهدف تعديل قانون ولاية كولورادو ‏بما يخص تبادل السجناء، ليتوافق مع القانون الفيدرالي بعد ‏استيفاء الشروط ليعود للوطن‎.‎

ويؤكد شقيقه “راشد” وفقا لـ”سبق”، أن نايف حكم بالسجن المؤبد بتهمة “جنحة قَتل” في قضية ‏قَتل عبدالعزيز الكوهجي، إذ تم ارتكابها من قبل زملائه‏ الذين يشاركهم في السكن عام ٢٠٠١، وتم تهديده بالقتل إذا قام بإبلاغ السلطات ‏الأمنية بها

‏ وأوضح أنه تم الحكم على شقيقه بالسجن مدى الحياة بحسب ‏القانون الجنائي الخاص بولاية كولورادو، وفي النهاية تم تأييد ‏الحكم بعد عدة جولات قضائية.‏

يذكر أن نايف اليوسف وشريكيه في السكن اتهموا بقتل زميلهم عبدالعزيز الكوهجي، حينما كانوا ضمن بعثة دراسية بولاية كولورادو الأمريكية، والتخلص من جُثته في مكب للنفايات والاستيلاء على بطاقته البنكية.

وهرب زميلا نايف من الولايات المتحدة واستفادا من عفو والد الضحية، في حين بقي اليوسف يواجه حكم المؤبد في ولاية كولورادو.

سفارة المملكة بواشنطن تسعى لتبادل أقدم سجين سعودي بأمريكا.. ما قصته؟

أخبار محلية
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