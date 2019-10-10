“الخدمة المدنية” تحصل على “الآيزو العالمية” في نظام إدارة استمرارية الأعمال

حصلت وزارة الخدمة المدنية على شهادة الاعتماد الدولي لنظام إدارة استمرارية الأعمال ISO22301، الذي تم تطويره لتوفير الحماية للمنشآت من الكوارث والأزمات المحتملة والحد من آثارها.
وأكد وكيل وزارة الخدمة المدنية للتحول الرقمي، المهندس فيصل باخشوين أن الوزارة تعمل بوتيرة متسارعة على تطوير البنية التحتية الرقمية للوصول نحو التحول الرقمي المتكامل؛ بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030.
وأشار إلى أن الحصول على شهادة “الآيزو” العالمية لنظام استمرارية الأعمال، يأتي اعترافاً بالخطوات التي اتخذتها الوزارة لتطبيق الإجراءات التي تضمن الاستمرارية في كافة العمليات في حال وقوع متغيرات وفق أعلى المعايير العالمية.
يُذكر أنّ المنظمة الدولية للمواصفات القياسية “ISO” تمنح شهادة الاعتماد لمعيار نظام استمرارية الأعمال؛ للجهات التي تنجح في تحديد وفهم التهديدات والمخاطر وكيفية تأثيرها على سير أعمالها.وفق”أخبار24″.