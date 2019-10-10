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أخبار محلية > “الخدمة المدنية” تحصل على “الآيزو العالمية” في نظام إدارة استمرارية الأعمال
10/10/2019   12:46 م

“الخدمة المدنية” تحصل على “الآيزو العالمية” في نظام إدارة استمرارية الأعمال

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حصلت وزارة الخدمة المدنية على شهادة الاعتماد الدولي لنظام ‏إدارة استمرارية الأعمال ‎ISO22301، الذي تم تطويره ‏لتوفير الحماية للمنشآت من الكوارث والأزمات المحتملة والحد ‏من آثارها‎.

وأكد وكيل وزارة الخدمة المدنية للتحول الرقمي، المهندس ‏فيصل باخشوين أن الوزارة تعمل بوتيرة متسارعة على تطوير ‏البنية التحتية الرقمية للوصول نحو التحول الرقمي المتكامل؛ بما ‏يتواكب مع ‏رؤية المملكة 2030‏‎.‎

وأشار إلى أن الحصول على شهادة “الآيزو” العالمية لنظام ‏استمرارية الأعمال، يأتي اعترافاً بالخطوات التي اتخذتها ‏الوزارة لتطبيق الإجراءات التي تضمن الاستمرارية في كافة ‏العمليات في حال وقوع متغيرات وفق أعلى المعايير العالمية‎.

يُذكر أنّ المنظمة الدولية للمواصفات القياسية‎ “ISO” ‎تمنح ‏شهادة الاعتماد لمعيار نظام استمرارية الأعمال؛ للجهات التي ‏تنجح في تحديد وفهم التهديدات والمخاطر وكيفية تأثيرها على ‏سير أعمالها.‏وفق”أخبار24″.

“الخدمة المدنية” تحصل على “الآيزو العالمية” في نظام إدارة استمرارية الأعمال

أخبار محلية
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