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أخبار محلية > “الطيران المدني”: البدء في مشروع تطوير وتوسعة مطار القصيم قريباً
10/10/2019   12:44 م

“الطيران المدني”: البدء في مشروع تطوير وتوسعة مطار القصيم قريباً

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أكدت الهيئة العامة للطيران المدني أنها بصدد طرح مشروع تطوير وتوسعة مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز بالقصيم للمنافسة العامة، بهدف رفع سعته الاستيعابية إلى 3 ملايين مسافر سنويا.

وأضاف متحدث الهيئة إبراهيم الروساء، أن الهيئة تعمل على مراجعة التصميم الخاص بالمطار واستكمال الإجراءات المطلوبة للتوسعة، التي تهدف لجعل المطار مواكباً لمتطلبات التقنية الحديثة، بما يحقق مرونة السفر ورفاهية خدمة المسافرين.

يذكر أن مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز بالقصيم تبلغ سعته الاستيعابية 500 ألف، بينما يسافر عبره نحو 1.7 مليون مسافر سنوياً، ويشهد أسبوعيا أكثر من 400 رحلة دولية وداخلية. وفق”وفق اخبار24″.

“الطيران المدني”: البدء في مشروع تطوير وتوسعة مطار القصيم قريباً

أخبار محلية
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