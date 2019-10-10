قانوني: السجن والغرامة عقوبة السب عبر “الرموز التعبيرية”‏

أكد المحامي ماجد بن فتن، أن عقوبة السب والشتم عن طريق ”الرموز التعبيرية”، أو التجسس والتسلل إلى أجهزة الآخرين وتدمير مواقع إلكترونية، تصل إلى السجن والغرامة والتعزير.
وأشار وفقًا لـ”عكاظ” إلى أن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية لم يحدد برنامجاً أو تطبيقاً بعينه، وإنما شمل كافة وسائل تقنية المعلومات عبر الشبكة العنكبوتية.
وأوضح أن القذف، هو الشتم الصريح للشخص، بينما الجريمة المعلوماتية، هي الإساءة للآخرين باستخدام الأجهزة التقنية الحديثة.
ولفت إلى أن أي شخص يتعرض للإساءة برمز تعبيري عبر الشبكة العنكبوتية يستطيع التقدم بشكوى رسمية، كونها جريمة معلوماتية يعاقب عليها القانون.