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أخبار محلية > العثور على مفقودَين بحائل أحدهما متوفىً والآخر حياً
10/10/2019   12:42 م

العثور على مفقودَين بحائل أحدهما متوفىً والآخر حياً

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أكدت جمعية عون للبحث والإنقاذ بمنطقة حائل، أن الدفاع المدني عثر على جُثة أحد شخصين فقدا الثلاثاء في منطقة صحراوية بالشملي التابعة لمنطقة حائل، فيما عثر على المفقود الآخر حياً وبصحة جيدة.

وأوضحت الجمعية أنها تلقت بلاغا من عائلة بالشملي، يفيد بفقدانها الاتصال بأحد أفرادها، وهو مواطن سبعيني خرج بصحبة أحد مكفوليه وهو هندي الجنسية، وفقا لـ”سبق”، وذلك يوم أمس الأول الثلاثاء.

وأضافت عون، أنها أُبلغت اليوم الخميس من قبل فرق الدفاع المدني المشاركة في عمليات البحث بأنها عثرت على المواطن السبعيني متوفىً في منطقة صحراوية بالشملي، بينما عثر بعض أقارب السبعيني على المفقود الآخر على قيد الحياة، وهو هندي.

العثور على مفقودَين بحائل أحدهما متوفىً والآخر حياً

أخبار محلية
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