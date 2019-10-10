بالصور … “بلومبيرغ”: 6 مواقع سياحية بالمملكة ستذهل السياح

رشحت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية 6 وجهات سياحية في المملكة، نصحت السياح بزيارتها بعد أن شرعت المملكة في تقديم تسهيلات للسياح، مؤكدة أن هذه المناطق ستذهل السياح، لما تحتويه من آثار وتراث وثقافة سعودية.
منطقة العلا: صنفتها الوكالة كأشهر وجهة سياحية في المملكة، لما تمتاز به من مكونات صخرية مذهلة، ومزارع حمضيات خصبة وآثار، أهمها مدائن صالح، بجانب وجود مقابر يصل عمرها إلى 2000 سنة.
مياه أملج: وهي جزر خام، تقع بالقرب من أملج والوجه على ساحل البحر الأحمر، وتعتزم المملكة إنشاء مشروع سياحي فيها.
جبال عسير: كوجهة سياحية لما فيها من جبال ومساحات خضراء، كما تضم قرية رجال ألمع التاريخية.
حافة العالم: من ضمن الوجهات السياحية التي ستذهل السياح، حيث تبدأ الهضبة على بعد ساعتين من العاصمة الرياض.
طيب اسم: بمنطقة “نيوم” التي تعرف بـ”أرض المستقبل”، بشمال غرب المملكة، والتي يقام فيها مشروع يعد أكبر المشاريع طموحا.
واحة الأحساء: واعتبرتها الوكالة مكانا مميزا لاستكشاف الثقافة السعودية، كونها أكبر واحة للنخيل، حيث تضم نحو 105 ملايين نخلة منتجة للتمور، كما أنها مدرجة في لائحة التراث الإنساني العالمي، وبها أيضا مواقع جاذبة مثل جبل القارة الذي يعد من أشهر مواقع المنطقة الشرقية، بالإضافة لسوق القيصرية.