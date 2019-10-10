عائدات وزارة الصحة من التأمين بلغت 780 مليون ريال العام الماضي

كشف التقرير المالي لوزارة الصحة، عن أن الوزارة تمكنت خلال العام الماضي 2018 من تحصيل 780 مليون ريال من القطاع الصحي الخاص، نظير الخدمات المقدمة لعملاء التأمين في منشآتها الصحية.
وكانت الصحة أقرت سابقا، وفقا لـ”اليوم”، أن هناك مستحقات وإيرادات تراكمية تصل إلى 300 مليون ريال في برنامج العلاج بمقابل لم تحصلها الوزارة، عن عام 2017، وأشارت إلى أنها كانت تستهدف تحصيل 739 مليونًا إلا أنها تمكنت من تحصيل 570 مليون ريال.
يذكر أن مجلس الضمان الصحي التعاوني يقدر عدد المؤمن عليهم بأكثر من 11 مليون مستفيد، يتلقون الرعاية الصحية من 5.202 مقدم خدمة معتمد، عبر 26 شركة تأمين صحي مؤهلة.