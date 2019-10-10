نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > وفاة امرأة اختناقًا في حريق بـ”تبوك” والتحقيقات الأولية تشير إلى المكيف
10/10/2019   12:37 م

وفاة امرأة اختناقًا في حريق بـ”تبوك” والتحقيقات الأولية تشير إلى المكيف

+ = -
716

تسبب حريق في حي المنتزه بتبوك، في مصرع امرأة في العقد الثالث من العمر اختناقًا.‏

وأكد شاهد عيان من الجيران أنه شم رائحة احتراق، فخرج لاستكشاف الأمر، فوجد بيت جاره ‏يحترق، وصاحب المنزل في المسجد‎.‎

وأضاف وفقًا لـ”عكاظ”: فشلت محاولات كسر الباب، وذهبنا لاستدعاء صاحب المنزل من ‏المسجد، حتى وصلت فرقة الدفاع المدني وقامت بكسر الباب، وإخراج المرأة التي فارقت الحياة بسبب الاختناق.‎

وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة تبوك أن غرفة العمليات تلقت بلاغا عن نشوب ‏حريق في أحد المنازل في حي المنتزه، وتمت السيطرة عليه، إلا أن المرأة فارقت الحياة، ‏مشيرًا إلى أن النتائج الأولية تظهر حدوث تماس كهربائي بالمكيف

وفاة امرأة اختناقًا في حريق بـ”تبوك” والتحقيقات الأولية تشير إلى المكيف

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885067754.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.