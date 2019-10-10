وفاة امرأة اختناقًا في حريق بـ”تبوك” والتحقيقات الأولية تشير إلى المكيف

تسبب حريق في حي المنتزه بتبوك، في مصرع امرأة في العقد الثالث من العمر اختناقًا.
وأكد شاهد عيان من الجيران أنه شم رائحة احتراق، فخرج لاستكشاف الأمر، فوجد بيت جاره يحترق، وصاحب المنزل في المسجد.
وأضاف وفقًا لـ”عكاظ”: فشلت محاولات كسر الباب، وذهبنا لاستدعاء صاحب المنزل من المسجد، حتى وصلت فرقة الدفاع المدني وقامت بكسر الباب، وإخراج المرأة التي فارقت الحياة بسبب الاختناق.
وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة تبوك أن غرفة العمليات تلقت بلاغا عن نشوب حريق في أحد المنازل في حي المنتزه، وتمت السيطرة عليه، إلا أن المرأة فارقت الحياة، مشيرًا إلى أن النتائج الأولية تظهر حدوث تماس كهربائي بالمكيف