وصل التوأم السيامي الليبي أحمد ومحمد الجميني، إلى مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وبدأ التوأم في تلقي الفحوصات الأولية؛ حيث أكد الفريق الطبي بقيادة الدكتور عبدالله الربيعة، أن الأمل كبير جداً في أن تنجح عملية فصلهما، وتضاف لقائمة العمليات الناجحة.
من جانبها، كشفت زينب والدة الطفلين عن شعورها بعد علمها بأنها حامل في توأم سيامي، حيث نصحها الأطباء بالإجهاض وحاولت إجهاضهما بالفعل ولكن شاءت إرادة الله ألا يحدث ذلك.
وأوضحت الأم أن الأطباء في ليبيا أبلغوها أن الحمل مشوّه، بسبب التصاق الطفلين وأنهما لن يعيشا، وفقا لـ”العربية”، وأعطوها إبرة إجهاض لكن لم تنجح، فانبعث الأمل في نفسها أنهما سيبقيان أحياءً وتمسكّت به.
وبيّنت أنه بعدما تواصل معهم مركز الملك سلمان للإغاثة وبشروهم بنقلهما إلى الرياض، أكدت على زوجها عدم الحديث عن الموضوع حتى يتم نقلهما، مشيرة إلى أن هذا أمر ليس بغريب على قيادة المملكة.
التوأم السيامي الليبي “أحمد ومحمد” يصلان إلى مستشفى الملك عبد الله التخصصي للأطفال، ويتلقيان الفحوصات الأولية، و”الأمل كبير جدا” بإذن الله، لدى الفريق الطبي بقيادة د. عبد الله الربيعة. @NGHAnews #التواصل_الحكومي pic.twitter.com/hhkoD6RwR0
— التواصل الحكومي (@CGCSaudi) October 9, 2019 وفق”أخبار24″.