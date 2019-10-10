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اخبار رياضية > بالفيديو … الأمير عبدالله بن مساعد: أحببت النصر فترة بسبب هذا اللاعب.. وهذا الفرق بيني وبين أخي عبدالرحمن
10/10/2019   8:46 ص

بالفيديو … الأمير عبدالله بن مساعد: أحببت النصر فترة بسبب هذا اللاعب.. وهذا الفرق بيني وبين أخي عبدالرحمن

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كشف مالك نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي الأمير عبدالله بن مساعد، عن الفريق السعودي الذي يحبه بعد نادي الهلال، موضحاً الفرق بينه وبين أخيه الأمير عبدالرحمن بن مساعد.

وقال الأمير عبدالله في لقائه ببرنامج “صدى الملاعب” على قناة “mbc”، إنه كان يحب الأهلي في صغره؛ حيث كان في ذلك الوقت يقدم أفضل كرة في السعودية، مضيفاً أنه كان يحب النصر أيضاً في فترة من الفترات؛ بسبب ماجد عبدالله، لكنه أكد أن الهلال هو الحب الأول، متمنياً تتويجه بدوري أبطال آسيا.

وأشار إلى بعض الفروقات بينه وبين أخيه الأمير عبدالرحمن، مبيناً أنه أفضل منه في الأمور المالية، لكن أخاه أفضل منه في الشعر والبلاغة وأحفظ منه للقرآن الكريم، لافتاً إلى أن فترة رئاسة الأمير عبدالرحمن للهلال كانت أفضل من فترة رئاسته.

بالفيديو … الأمير عبدالله بن مساعد: أحببت النصر فترة بسبب هذا اللاعب.. وهذا الفرق بيني وبين أخي عبدالرحمن

اخبار رياضية
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