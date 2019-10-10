بالفيديو … بالوليد الفراج منتقداً بيان النصر بشأن الـ “VAR”: مو وقته

انتقد الإعلامي وليد الفراج، إدارة نادي النصر برئاسة صفوان السويكت، بعد البيان الصادر بخصوص تطبيق تقنية الفيديو “VAR”، واتهام لاعبي الأندية المنافسة بالخشونة ضد لاعبيه، مؤكداً أن هذا ليس وقته.
وقال الفراج خلال حلقة أمس (الأربعاء) من برنامج “الدوري مع وليد” على قناة “SBC”، إن البيان صدر في توقيت غير مناسب قبل مباراة المنتخب السعودي مع سنغافورة اليوم (الخميس) ضمن تصفيات كأس العالم وكأس آسيا المزدوجة.
وأضاف متسائلاً عن ماذا سيضر لو أصدر النادي بيانه بعد مباراة المنتخب وليس ليلة المباراة المهمة للأخضر في التصفيات، مبيناً أن النصر من حقه إصدار البيان لكنه أصدره في توقيت غير مناسب.
وكانت إدارة النصر قد أكدت في بيانها استياءها من تبريرات مسؤولي اتحاد القدم عن الأخطاء التي حدثت خلال تطبيق تقنية الفيديو في المباريات، مؤكدة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي وستدافع عن حقوق النادي بقوة.
#الدوري_مع_وليد#وليد_الفراج: بيان #النصر يتهم #الفتح و #الشباب بالخشونة لكنه نشر في توقيت غير جيد ماذا سيفرق لو نشر غداً بعد لقاء المنتخب؟ مو وقته.#السعودية_سنغافورة pic.twitter.com/DLgRkkx6Lk
— #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) October 9, 2019 وفق”أخبار24″.