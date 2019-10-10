أوضح أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الإمام محمد بن سعود الدكتور سعد الخثلان، أنه يحق للزوجة العاملة أن تطلب نصيباً من راتب زوجها، إن كانت محتاجة.
وجاء توضيح “الخثلان” في رده على استفسار من سيدة بإحدى حلقات برنامج “يستفتونك” الذي يُعرض على قناة “الرسالة”، بشأن مدى جواز حصولها على نصيب من راتب زوجها رغم أنها تعمل وتتقاضى راتباً.
وقال الخثلان: “إذا كانت محتاجة فلها نصيب من هذا الراتب لأن الزوج مطلوب منه أن ينفق على زوجته لذا فلها أن تطلب النفقة، وحتى لو لم تكن محتاجة فلها الحق أن تطالب وإن كان الأفضل ألا تطالب إذا كانت غير محتاجة”.
وفق”أخبار24″.