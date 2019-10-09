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اخبار رياضية > “حمدالله” يرفض مجدداً الانضمام إلى منتخب بلاده
09/10/2019   11:11 م

“حمدالله” يرفض مجدداً الانضمام إلى منتخب بلاده

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رفض لاعب نادي النصر المغربي عبدالرزاق حمدالله، الانضمام إلى منتخب بلاده، حيث إنه كان ضمن اللائحة التي اختارها المدرب البوسني وحيد خليلوزيتش إلى معسكرات المنتخب.

وقال المدرب خليلوزيتش في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم (الأربعاء)، إن حمدالله طلب من مساعدي مصطفى حجي عدم الانضمام إلى معسكر المنتخب، رغم أنه كان ضمن اللائحة التي اختارها للمعسكر بعدما شاهده في 3 مباريات.

وأبدى المدرب البوسني استغرابه عن غياب بعض اللاعبين في المعسكرات التي يخوضها المنتخب المغربي، مؤكداً أن أي لاعب يرفض الانضمام إلى الفريق لن يُستدعى مجدداً.وفق “أخبار 24”.

“حمدالله” يرفض مجدداً الانضمام إلى منتخب بلاده

اخبار رياضية
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