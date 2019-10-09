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أخبار محلية > شاهد.. لحظة وصول فيل ضخم للمشاركة في فعالية بموسم الرياض
09/10/2019   11:07 م

شاهد.. لحظة وصول فيل ضخم للمشاركة في فعالية بموسم الرياض

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استعرضت الهيئة العامة للترفيه، اليوم الأربعاء، لحظة وصول فيل ضخم ضمن الحيوانات البرية النادرة التي سيتم وضعها في منطقة “رياض سفاري” المفتوحة بدايةً من 1 نوفمبر حتى 15 ديسمبر المقبلين.

ووثّقت لقطات حاوية الفيل من لحظة نزولها من الطائرة، مروراً بوضعها على شاحنة بواسطة العاملين بالمطار وصولاً إلى شحنها إلى منطقة السفاري.

ووعدت الهيئة برئاسة المستشار تركي آل الشيخ بالكثير من المفاجأت التي يتضمّنها موسم الرياض، المزمع إقامته من 11 أكتوبر الجارى وحتى 15 ديسمبر المقبل.

 

شاهد.. لحظة وصول فيل ضخم للمشاركة في فعالية بموسم الرياض

أخبار محلية
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