شاهد.. لحظة وصول فيل ضخم للمشاركة في فعالية بموسم الرياض

استعرضت الهيئة العامة للترفيه، اليوم الأربعاء، لحظة وصول فيل ضخم ضمن الحيوانات البرية النادرة التي سيتم وضعها في منطقة “رياض سفاري” المفتوحة بدايةً من 1 نوفمبر حتى 15 ديسمبر المقبلين.
ووثّقت لقطات حاوية الفيل من لحظة نزولها من الطائرة، مروراً بوضعها على شاحنة بواسطة العاملين بالمطار وصولاً إلى شحنها إلى منطقة السفاري.
ووعدت الهيئة برئاسة المستشار تركي آل الشيخ بالكثير من المفاجأت التي يتضمّنها موسم الرياض، المزمع إقامته من 11 أكتوبر الجارى وحتى 15 ديسمبر المقبل.
أضخم الحيوانات النادرة لـ “رياض سفاري” وصل 🐘
والكثير من المفاجآت في #موسم_الرياض جايتكم قريب 😍🔥pic.twitter.com/VBaySyboiH
— الهيئة العامة للترفيه (@GEA_SA) ٩ أكتوبر ٢٠١٩