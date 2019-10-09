المملكة تدين عدوان الجيش التركي على شمال سوريا.. وتؤكد: يقوّض جهود محاربة داعـش

عبّر مصدر مسؤول في وزارة الخارجية، اليوم (الأربعاء)، عن إدانة المملكة للعدوان الذي يشنه الجيش التركي على مناطق شمال شرق سوريا.
وقال المصدر إن العدوان التركي يُعدّ تعدياً سافراً على وحدة سوريا واستقلالها وسيادتها.
وأعرب المصدر عن قلق المملكة تجاه ذلك العدوان الذي يمثل تهديدًا للأمن والسلم الإقليمي، مشددًا على ضرورة ضمان سلامة الشعب السوري، واستقرار سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها.
ونبه المصدر إلى أنه بصرف النظر عن الذرائع التي تسوقها تركيا، فإن هذا العدوان على شمال شرق سوريا له انعكاساته السلبية على أمن المنطقة واستقرارها، خاصة تقويض الجهود الدولية في مكافحة تنظيم داعـش الإرهابي في تلك المواقع.وفق “أخبار 24”.