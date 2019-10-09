طالب يشعل النار في فصله أثناء طابور الصباح.. والجهات الأمنية تحقق

باشرت الجهات الأمنية بمحافظة صبيا تحقيقًا حول أسباب حريق أضرمه طالبٌ متعمداً في فصله بإحدى مدارس المحافظة مستغلاً فراغ الفصل وقت الطابور الصباحي.
وكشفت المصادر، وفقًا لـ”سبق”، أن قائد المدرسة وزملاءه تمكّنوا من السيطرة على الحريق مستخدمين أدوات السلامة لإطفاء الحريق.
وأشارت إلى أن الحريق اندلع بالصف الخامس، ولم يُصب أحد من الطلاب والمعلمين، فيما باشرت فرق الدفاع المدني والفرق المختصة الحـادث.
ولفتت المصادر إلى أن الجهات المعنية تتولى التحقيق في الحـادثة للكشف عن كامل التفاصيل وتوجهات الطالب التي دفعته إلى ارتكاب هذه الجريمة.