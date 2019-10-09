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أخبار محلية > بعد تداول فيديو العثور عليها.. جمعية خيرية تحتضن طفلة مجهولة الأبوين
09/10/2019   10:51 م

بعد تداول فيديو العثور عليها.. جمعية خيرية تحتضن طفلة مجهولة الأبوين

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أعلنت جمعية خيرية متخصصة في رعاية الأيتام من مجهولي الأبوين عن تسلمها بصورة رسمية من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمس (الثلاثاء) طفلةً رضيعة وجدها مواطن أمام منزله في مدينة الرياض.

وأوضحت جمعية الوداد لرعاية الأيتام أن الطفلة التي عُثر عليها في تاريخ 19 سبتمبر 2019م موجودة حالياً في دار الإيواء المؤقت التابعة للجمعية.

وأكدت الجمعية أنها تعمل في الوقت الحالي على اختيار أسرة مؤهَّلة وتنطبق عليها شروط الاحتضان لمنحها حقّ حضانة الطفلة وتقديم الرعاية الآمنة لها.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت مقطع فيديو يظهر لحظة عثور المواطن على الطفلة، وأشارت الجمعية إلى أنها تابعت الموضوع منذ ذلك الحين باهتمام مع الجهات ذات العلاقة.وفق “أخبار 24”.

 

بعد تداول فيديو العثور عليها.. جمعية خيرية تحتضن طفلة مجهولة الأبوين

أخبار محلية
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