نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > شاهد.. طابور من المركبات بأحد شوارع الرياض للحصول على “آيس كريم” من عربة متنقلة
09/10/2019   10:45 م

شاهد.. طابور من المركبات بأحد شوارع الرياض للحصول على “آيس كريم” من عربة متنقلة

+ = -
820

وثق مقطع فيديو اصطفاف عدد كبير من السيارت في طابور، وذلك لشراء “آيس كريم” من عربة متنقلة بأحد شوارع الرياض.

وذكرت الإعلامية نور نقلي، أنها وأثناء عودتها من العمل لاحظت اصطفاف عدد كبير من السيارات على جانب الطريق، مضيفة أنها توقفت لمعرفة السبب ليتبين لها أنهم ينتظرون دورهم للحصول على آيس كريم من عربة متنقلة.

وأشارت إلى أن العاملين في العربة شباب سعوديون، وأن الزبائن ينتظرون دورهم أحيانا لأكثر من ساعة وفقا لما أخبرها به أحد العاملين بالعربة واسمه أبو عبد الله.

وكشف أبو عبد الله أن سر انتظار الزبائن يعود إلى أن الآيس كريم مصنوع من مكونات عالية الجودة وبنكهات مختلفة وبسعر منخفض يبلغ 5 ريالات.وفق “أخبار 24”.

شاهد.. طابور من المركبات بأحد شوارع الرياض للحصول على “آيس كريم” من عربة متنقلة

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885067635.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.