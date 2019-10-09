شاهد.. طابور من المركبات بأحد شوارع الرياض للحصول على “آيس كريم” من عربة متنقلة

وثق مقطع فيديو اصطفاف عدد كبير من السيارت في طابور، وذلك لشراء “آيس كريم” من عربة متنقلة بأحد شوارع الرياض.
وذكرت الإعلامية نور نقلي، أنها وأثناء عودتها من العمل لاحظت اصطفاف عدد كبير من السيارات على جانب الطريق، مضيفة أنها توقفت لمعرفة السبب ليتبين لها أنهم ينتظرون دورهم للحصول على آيس كريم من عربة متنقلة.
وأشارت إلى أن العاملين في العربة شباب سعوديون، وأن الزبائن ينتظرون دورهم أحيانا لأكثر من ساعة وفقا لما أخبرها به أحد العاملين بالعربة واسمه أبو عبد الله.
وكشف أبو عبد الله أن سر انتظار الزبائن يعود إلى أن الآيس كريم مصنوع من مكونات عالية الجودة وبنكهات مختلفة وبسعر منخفض يبلغ 5 ريالات.وفق “أخبار 24”.
This place caught my eye on my way back from work. A super long line of cars waiting patiently for their fix of…..SOFT SERVE ICE CREAM! 🍦 pic.twitter.com/UfQXUeFWs3
— Noor Osama Nugali (@NoorNugali) October 8, 2019