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أخبار الخرج > بلدية الخرج تنهى استعداداتها لموسم الأمطار
09/10/2019   8:55 م

بلدية الخرج تنهى استعداداتها لموسم الأمطار

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أنهت بلدية محافظة الخرج متمثلة بادارة التشغيل والصيانة وإدارة الطوارىء والكوارث وإدارة النظافة إستعداداتها لموسم الأمطار حيث تم تنظيف وصيانة المناهل ونقاط تصريف مياه الأمطار .
هذا وبين رئيس البلدية المهندس / أحمد بن محمد البكيري أنه تم تكليف فرق للعمل خلال فترة الأمطار من مهندسين ومراقبين وعمال وكذلك تجهيز الآليات ومعدات الشفط كما تم تحديد المناطق التي سيتم تكثيف العمل فيها ودعى المواطنين في حال وجود بلاغات عن طريق الرقم الموحد ٩٤٠ أو عن طريق الحساب الرسمي للبلدية في التويتر والتي يتم التعامل معها وفق آلية محددة مشتملة على البلاغات الخاصة بالأمطار .

بلدية الخرج تنهى استعداداتها لموسم الأمطار

أخبار الخرج
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