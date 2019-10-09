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أخبار محلية > سيدة ترفع قضية على مديرة “قروب واتساب” بسبب رمز تعبيري وعبارة “جتكم حصيصة”
09/10/2019   1:50 م

سيدة ترفع قضية على مديرة “قروب واتساب” بسبب رمز تعبيري وعبارة “جتكم حصيصة”

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رفعت سيدة شكوى أمام المحكمة الجزائية ضد مديرة قروب واتساب رحبت بها قائلة: “جتكم حصيصة 👎”، وأرفقتها بأحد الرموز التعبيرية.

وذكر المحامي حمد الرزين أن المدعية طالبت بتعزير المدعى عليها تعزيرا بليغاً لقاء هذه الجريمة على حد وصف الشاكية.

وبين المحامي أن المحكمة قضت برد الدعوى، مضيفا أن غالب هذه الدعاوى تُردّ من أول جلسة، وأحيانا ترفض من قبل قسم صحائف الدعوى.

ولفت إلى أن المحاكم تواجه الكثير من القضايا المماثلة معتبرا أن الحل يكمن بوضع رسوم على التقاضي في مثل هذه القضايا التي وصفها بالتافهة، مبينا أن لكل إنسان الحق بالوصول للمحاكم، وليست كل دعوى تستحق أن تنظر. وفق”أخبار24″.

سيدة ترفع قضية على مديرة “قروب واتساب” بسبب رمز تعبيري وعبارة “جتكم حصيصة”

أخبار محلية
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