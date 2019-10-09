“هيئة السوق المالية” تحذّر من التعامل مع الأشخاص والمواقع غير المرخصة

حذّرت هيئة السوق المالية من التعامل مع الأشخاص والمواقع الإلكترونية المشبوهة والاتصالات الهاتفية والرسائل النصية المبهمة التي تسوّق للاستثمار والمتاجرة، لغرض الاكتتاب في طروحات دون وجود تراخيص من الجهات المختصة.
وأكدت الهيئة أنها ستتخذ الإجراءات النظامية ضد الذين يروّجون لهذه النشاطات غير المرخصة.
ونبهت الهيئة المتعاملين في الأوراق المالية والعموم على أهمية التحفظ والاحتراس من هذه المواقع والاتصالات والرسائل النصية التي قد تنطوي على أنشطة غير نظامية، تروّج لفرص استثمارية وتحقيق الكسب السريع، مما قد يعرّض المتعاملين معها إلى عمليات نصب واحتيال وخسائر مادية جسيمة.
وشددت الهيئة على ضرورة توخي الحيطة والحذر من الدخول في علاقة كاستثمار أو اكتتاب أو مساهمة أو تداول أو أي من أنشطة وأعمال الأوراق المالية مع أي من هؤلاء، دون التأكد من نظاميتهم وحصولهم على جميع التراخيص والموافقات النظامية اللازمة من الجهات المختصة في المملكة لممارسة تلك الأعمال والأنشطة.وفق”أخبار24″.