أطباء يستأصلون حصوة من خمسينية تسببت في انسداد القناة الصفرواية

نجح فريق طبي من قسم جراحة الجهاز الهضمي بمستشفى الملك سعود بعنيزة، في استئصال حصوة بحجم 15 ملم لمواطنة خمسينية منهياً معاناتها، بعد أن تسببت الحصوة في انسداد القناة الصفراوية.
وكانت مواطنة في عمر 54 عاماً وصلت إلى مستشفى الملك سعود بعنيزة، وهي تعاني آلاماً حادة في البطن، فأجريت لها على الفور الفحوصات والأشعة اللازمة، واتضح أن لديها ارتفاعًا ملحوظًا في إنزيمات الكبد، وانسدادا في القناة الصفراوية، ليتبين وجود حصوة في القناة الصفراوية.
وقرر الأطباء إدخالها إلى قسم جراحة المناظير، وأجريت لها عملية بالمناظير استغرقت قرابة الساعة، تمكن خلالها الأطباء من استخراج الحصوة، باستخدام نوع متقدم من مناظير القنوات الصفراوية، بمساعدة الأشعة الفلورسكوبية، وبعد العملية أبقيت المواطنة لمدة يوم واحد في قسم الملاحظة بالمستشفى، لتغادر بعد اطمئنان الأطباء عليها وأنها تعافت وبصحة جيدة.وفق”أخبار24″.