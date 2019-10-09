“المواصفات والمقاييس” تصدر مواصفة لمكافحة الرشوة بالتعاون مع “نزاهة” والنيابة العامة

أصدرت هيئة المواصفات والمقاييس بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والنيابة العامة المواصفة القياسية السعودية بعنوان “نظم إدارة مكافحة الرشوة”، برقمSASO ISO 37001: 2017.
وقالت الهيئة إن المواصفة تهدف إلى وضع سياسة واضحة لمكافحة الرشوة، وتشجيع القيادات العليا بالمنظمات على الالتزام بسياسات مكافحة الرشوة، وحماية المبلغين عن قضايا الرشوة، وتنفيذ الإجراءات الهادفة لمنع عرض الرشاوي أو تقديمها أو قبولها.
وأوضحت أن هذه المواصفة تتناول عدداً من الأنشطة تتمثل في الرشوة المقدمة من وإلى (المنظمة، أو من موظفي المنظمة بالنيابة عنها أو لمصلحتها، أو شركاء أعمال المنظمة فيما يتعلق بأنشطتها).
وأشارت إلى أن القطاعات التي يشملها نظم إدارة مكافحة الرشوة هي (القطاع العام والخاص وغير الربحي). وفق”اخبار24″.