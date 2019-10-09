نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “المواصفات والمقاييس” تصدر مواصفة لمكافحة الرشوة بالتعاون مع “نزاهة” والنيابة العامة
09/10/2019   1:45 م

“المواصفات والمقاييس” تصدر مواصفة لمكافحة الرشوة بالتعاون مع “نزاهة” والنيابة العامة

+ = -
716

أصدرت هيئة المواصفات والمقاييس بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والنيابة العامة المواصفة القياسية السعودية بعنوان “نظم إدارة مكافحة الرشوة”، برقمSASO ISO 37001: 2017.

وقالت الهيئة إن المواصفة تهدف إلى وضع سياسة واضحة لمكافحة الرشوة، وتشجيع القيادات العليا بالمنظمات على الالتزام بسياسات مكافحة الرشوة، وحماية المبلغين عن قضايا الرشوة، وتنفيذ الإجراءات الهادفة لمنع عرض الرشاوي أو تقديمها أو قبولها.

وأوضحت أن هذه المواصفة تتناول عدداً من الأنشطة تتمثل في الرشوة المقدمة من وإلى (المنظمة، أو من موظفي المنظمة بالنيابة عنها أو لمصلحتها، أو شركاء أعمال المنظمة فيما يتعلق بأنشطتها).

وأشارت إلى أن القطاعات التي يشملها نظم إدارة مكافحة الرشوة هي (القطاع العام والخاص وغير الربحي). وفق”اخبار24″.

“المواصفات والمقاييس” تصدر مواصفة لمكافحة الرشوة بالتعاون مع “نزاهة” والنيابة العامة

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885067549.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.