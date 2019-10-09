نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “تويتر” يعترف بإساءة استخدام بيانات مستخدميه في أغراض دعائية ويعتذر
09/10/2019   1:45 م

“تويتر” يعترف بإساءة استخدام بيانات مستخدميه في أغراض دعائية ويعتذر

+ = -
677

قدم موقع “تويتر” اعتذارا لكل مستخدميه، بعد أن اعترف بإساءة استخدام بيانات المستخدمين وأرقام جولاتهم وبريدهم الإلكتروني لأغراض الدعاية لكن “دون قصد”.

وأكدت الشركة عبر مدونة رسمية لها أنه لم يتم تبادل أي معلومات شخصية مع أطراف خارجية، موضحة أن المشكلة تتمثل في استخدام بيانات المستخدمين في أغراض ترويجية تم حلها يوم 17 سبتمبر الماضي.

وبينت أنه لا يمكن لها تأكيد عدد الأفراد المتأثرين بذلك، لكن اعترافها جاء كمحاولة لتحقيق الشفافية، معربة عن أسفها لحدوث ذلك، وشددت على اتخاذها خطوات للتأكد من عدم ارتكاب مثل هذا الخطأ مرة أخرى وفق”أخبار24″.

“تويتر” يعترف بإساءة استخدام بيانات مستخدميه في أغراض دعائية ويعتذر

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885067547.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.