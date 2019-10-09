“اتصالات” جدة تعلن فتح باب التقديم على درجة الدبلوم والبكالوريوس الصباحي والمسائي

أعلنت كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة، فتح باب التقديم لدرجة الدبلوم الصباحي والمسائي لحملة البكالوريوس، والتقديم للدبلوم الصباحي والمسائي.
وأوضحت الكلية، أن التقديم لدرجة الدبلوم لحملة البكالوريوس للفترتين الصباحية والمسائية يبدأ اعتباراً من 28 صفر الجاري وحتى التاسع من ربيع الأول، فيما يبدأ التقديم للدبلوم الصباحي والمسائي اعتباراً من 13 وحتى 23 ربيع الأول.
وأضافت أن التقديم متاح للمواطنين في الصباحي، وللموظفين والمقيمين في المسائي، بشرط حصول المتقدم على دبلوم الحاسب الآلي أو دبلوم إلكترونيات واتصالات.
وأبان عميد الكلية المهندس فهد العامودي، أن القبول للبكالوريوس يخضع لشروط ومعايير القبول، ومنها اختبارات اللغة والمقابلة، فيما يتاح التقديم في المسائي للمواطنين والمقيمين بالتفرغ الجزئي أو الكلي، مع إعفاء المتقدمين من شرط العمر وعدد سنوات التخرج.
وحول تكلفة البرنامج، أوضح العامودي أن التكلفة تحتسب على أساس الساعة التدريبية المعتمدة، وأن يكون المتقدم حاصلاً على أحد المؤهلات المطلوبة. وفق”أخبار24″.