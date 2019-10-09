نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار الخرج > البيئة والمياه والزراعة بالخرج تجتمع لمكافحة الأمراض الوبائية
09/10/2019   1:39 م

البيئة والمياه والزراعة بالخرج تجتمع لمكافحة الأمراض الوبائية

+ = -
807

بحضور سعادة مدير عام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالخرج الدكتور/ علي المنصور ، نفذ المكتب ورشة عمل (دور المنشآت البيطرية الخاصة في مكافحة الأمراض الوبائية).

البيئة والمياه والزراعة بالخرج تجتمع لمكافحة الأمراض الوبائية

أخبار الخرج, أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885067536.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.