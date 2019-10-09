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أخبار الخرج > تكريم محافظة الخرج لقائد سريه الشرطة الثانيه بالمحافظة
09/10/2019   1:37 م

تكريم محافظة الخرج لقائد سريه الشرطة الثانيه بالمحافظة

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سعادة مدير شرطة محافظة الخرج العقيد منيف بن زايد العتيبي يكرم قائد سرية الشرطة الثانيه بالخدمات الطبيه المقدم ثامر عبدالله الهندي… والمنسق الأمني بالخدمات الطبيه الرقيب فواز عبدالله العتيبي وذلك لتعاونهم البناء فيما يخدم المصلحه العامه.

تكريم محافظة الخرج لقائد سريه الشرطة الثانيه بالمحافظة

أخبار الخرج, أخبار محلية
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