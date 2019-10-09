جمعية الكشافة السعودية تبني خططها على الأولويات الاستراتيجية للكشافة العالمية

أكد الأمين العام لجمعية الكشافة العربية السعودية ، الدكتور صالح بن رجاء الحربي ، على أهمية وضع الأولويات الاستراتيجية للمنظمة الكشفية العالمية كأحد الركائز الرئيسة في بناء خطط مفوضيات الجمعية ، ومن أهمها مشاركة الشباب ، من خلال منحهم الفرصة لتطوير مهاراتهم ومعارفهم لتمكينهم من القيام بدور فعال في الحركة الكشفية .
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقد يوم أمس بمقر الجمعية بالرياض ، حيث اشار الحربي الى أهمية تلك الأولويات الاستراتيجية ومنها الطرق التربوية التي تؤكد على أن يوفر برنامج الشباب بيئة تعلم غير رسمية تستهدف تعزيز قدرات الشباب لمواجهة تحديات المستقبل، كما ينبغي أن تعمل الكشفية على اجتذاب وتدريب المتطوعين من ذوى الخبرة والاحتفاظ بهم من أجل تقديم برامج الشباب ، والعناية بالأثر الاجتماعي بحيث يشارك كل كشاف من الكشافين في أحد مشروعات خدمة المجتمع، ويتبادلوا الخبرات لإلهام الآخرين من خلال الأنشطة والمشاريع المتنوعة، ليساهموا في تنمية مجتمعاتهم ويصبحوا قادة قادرين على التغيير الإيجابي ، وأن تركز الخطط على مفردة الاتصالات والعلاقات حتى نستطيع أن نرسم ونحدد صورة الكشفية بدقة ، ونعرف الآخرين مانقوم به ولماذا نقوم به وهو الأمر الذي يعكس قيمنا المشتركة ، على أن تستخدم طرق الاتصالات الأكثر تأثيراً .