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أخبار محلية > بالفيديو … عقب وفاة طالبين ومواقف العنف في المدارس.. “التعليم” تفعّل برنامج “رفق”
09/10/2019   9:39 ص

بالفيديو … عقب وفاة طالبين ومواقف العنف في المدارس.. “التعليم” تفعّل برنامج “رفق”

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شهدت بداية العام الدراسي الحالي عدداً من حالات العنف داخل المدارس، منها وفاة طالب الابتدائي معتز الحارثي الذي توفى خنقاً؛ إثر مشاجرة مع زميله غرب مدينة الرياض، ووفاة طالب المتوسطة آخر؛ إثر تدافعه مع زميل له في إحدى مدارس جدة، ما دفع وزارة التعليم إلى تفعيل وتطبيق برنامج “رفق”.

وقال مشرف الإرشاد الطلابي في وزارة التعليم سعد المقبل، عبر برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، إن الهدف من برنامج “رفق” الوقائية والعلاج لمظاهر العنف واكتشافها والتعامل معها.

وأضاف المقبل أن البرنامج يسعى لخفض حالات العنف داخل المدارس، وتبصير الطلاب والطالبات والعاملين في المدارس والأسر بمفهوم العنف، بما يحقق حياة آمنة وكريمة.

وأشار إلى أن كل عضو داخل المدرسة له دور في تطبيق البرنامج، لافتاً إلى أن البرنامج سوف يطبق على جميع المدارس داخل المملكة.

بالفيديو … عقب وفاة طالبين ومواقف العنف في المدارس.. “التعليم” تفعّل برنامج “رفق”

أخبار محلية
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