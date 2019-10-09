بالفيديو … يمكنك مشاركة الاقتباس الذي اخترته× Tweet “بدور” أول مرشدة كهوف سعودية تروي تجربتها

روت أول مرشدة سياحية سعودية بدور الصالح، التي حصلت على أول رخصة مرشدة لـ”الكهوف”، أنها بدأت العمل كهاوية للرحلات البرية والتنظيم عام 2018، ثم حصلت على رخصة الإرشاد السياحي هذا العام.
وقالت الصالح في مداخلة مع “برنامج سيدتي”، على قناة “خليجية”، إنها تخصصت في سياحة الكهوف، لافتة إلى أنها بدأت العمل في العديد من المؤسسات السياحية في الكهوف والمسارات الجبلية، مشيرة إلى أن أول كهف بدأت فيه تطبيق الدورة هو كهف أم جرسان بالمدينة المنورة.
وأضافت أنها تستعد قبل الدخول إلى الكهف بوسائل الأمن والسلامة، وعمل دورات استكشافية للكهف إضافة إلى تحديد أماكن الدخول والخروج منه، مشيرة إلى أنه بالضرورة وجود مرشد سياحي أثناء الزيارة لمعرفته بالتفاصيل الداخلية للكهف.
بدور الصالح..
أول مرشدة كهوف سعودية تروي تجربتها لـ #برنامج_سيدتي #خليجية pic.twitter.com/cR4J86jSQz
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) October 8, 2019 وفق”أخبار24″.