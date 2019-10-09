صورة “سيلفي” تتسبب في مصرع عروس و3 من أهلها بالهند

سبب التقاط صورة سيلفي على سد بامبارو جنوبي الهند، في مصرع عروس و3 من أهلها، فيما نجا العريس الذي كان يصورهم.
وأفادت وكالات إعلامية أن 6 أشخاص من بينهم تلميذ في الـ14 من عمره، كانوا يلتقطون صوراً ذاتية على السد عندما انزلقوا وسقطوا في المياه، مشيرة إلى أن العريس قفز في المياه وأنقذ إحدى النساء.
وكانت السلطات الهندية قد حظرت في وقت سابق التقاط صور السيلفي في بعض المواقع التي تعد خطرة، بعد أن ظهرت إحصائية أثبتت أن الهند بها أكبر عدد من الوفيات، وتليها روسيا ثم الولايات المتحدة فباكستان. وفق”أخبار24″.