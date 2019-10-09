بالفيديو … كارينيو: إدارة النصر عاملتني بطريقة غير لائقة.. وهذا ما أتمنى تحقيقه مع الوحدة

اتهم الأوروجواياني دانييل كارينيو، إدارة نادي النصر بمعاملته بشكل غير لائق، بعد إقالته من منصبه كمدير فني للفريق الموسم الماضي، متحدثاً عن الأمنية التي يريد تحقيقها مع الوحدة هذا الموسم.
وقال كارينيو في لقائه ببرنامج “في المرمى” على قناة “العربية”، إن إدارة النصر لم تحترم العقد الذي أبرمته معه ولم تتقيد ببنوده، مبيناً أنه عند إقالته وعدته بدفع كل مستحقاته؛ حيث كان ذلك منصوصًا عليه في العقد ولكن هذا لم يحدث.
وأضاف أنه عومل من إدارة النصر بطريقة غير لائقة، والأمر الآن بيد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، وهو الذي سيحدد الموعد الذي سيستلم فيه مستحقاته.
وأوضح أنه يتمنى قيادة فريقه الوحدة إلى المشاركة في دوري أبطال آسيا للمرة الأولى في تاريخه، مشيراً إلى أن وجود 7 أجانب في الفريق رفع من مستواه، والمنافسة وأداء الفرق في الدوري السعودي ارتفع كثيراً.
يذكر أن الوحدة يحتل المركز الثاني في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان برصيد 12 نقطة بفارق 4 نقاط عن الهلال المتصدر، حيث فاز في 4 مباريات على الأهلي والفيحاء والفتح وضمك، وخسر مباراتين أمام الاتفاق وأبها.
وفق”أخبار24″.