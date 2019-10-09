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اخبار رياضية > استمرار بيع تذاكر “فورمولا إي الدرعية”.. والأسعار تبدأ من 450 ريالاً
09/10/2019   9:25 ص

استمرار بيع تذاكر “فورمولا إي الدرعية”.. والأسعار تبدأ من 450 ريالاً

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كشفت اللجنة المنظمة لموسم الدرعية عن استمرار بيع تذاكر سباق “فورمولا إي الدرعية 2019” الذي سيقام في حلبة الدرعية التاريخية يومي 22 و23 نوفمبر المقبل، ضمن فعاليات “موسم الدرعية” الذي سيقام في الفترة من 22 نوفمبر إلى 21 ديسمبر المقبل.

وأكد رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، أن الجميع يتطلع للترحيب بجميع زوار المملكة من مختلف أنحاء العالم للحضور إلى حلبة الدرعية بعد إطلاق التأشيرة السياحية؛ حيث ينتظرهم سباقان عالميان يتزامنان مع الانطلاق الرسمي لموسم الدرعية.

وقد تم طرح التذاكر الخاصة بالسباق منذ يوم الأحد الماضي، وتبدأ الأسعار من 450 ريالاً لتذكرة اليوم الواحد، و800 ريال لليومين، فيما تبلغ قيمة تذكرة الضيافة 2500 ريال لليوم الواحد و4000 لليومين، ويمكن حجز التذاكر من خلال الموقع. وفق”أخبار24″.

استمرار بيع تذاكر “فورمولا إي الدرعية”.. والأسعار تبدأ من 450 ريالاً

اخبار رياضية
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