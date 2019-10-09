حوار طريف بين تركي آل الشيخ والأمير عبدالرحمن بن مساعد بسبب تيشرت الهلال

دخل الأمير عبدالرحمن بن مساعد في حوار طريف مع رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ على موقع “تويتر”؛ بسبب تيشرت نادي الهلال، ما أثار تفاعلاً لمتابعيهما.
ونشر آل الشيخ على صفحته إعلاناً لإحدى حفلات موسم الرياض والتي حملت اسم “ليلة الأمير عبدالرحمن بن مساعد”، ويشارك فيها كل من محمد عبده وعبادي الجوهر إضافة إلى حسين الجسمي وأصالة؛ حيث أكد رئيس هيئة الترفيه أنه سيكون أول الحاضرين لهذه الفعالية.
وعلّق عليه الأمير عبدالرحمن بقوله: “حضورك يشرفني يا أبو ناصر، الله يحفظك والشكر لا يكفي لكرم اهتمامك، وإن شاء الله تكون ليلة مميزة وممتعة لجمهور موسم الرياض”.
ورد آل الشيخ على حديث الأمير بقوله: “لا أتحمس وأحضر بتيشرت الهلال والشرف لي أمير”، ليعقّب بن مساعد على كلامه ممازحاً: “أنت نحفت يا أبو ناصر ما شاء الله، بس أنا وين ألقى تيشرت مقاسي”.وفق”أخبار24″.