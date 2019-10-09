“آل الشيخ” يعد بمكافأة 200 ألف لكل لاعب في الهلال إذا فازوا بدوري أبطال آسيا

وعد رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، لاعبي فريق الهلال، بمكافأة قدرها 200 ألف ريال لكل لاعب، حال فوزهم ببطولة دوري أبطال آسيا.
وكشف آل الشيخ عبر حسابه في “تويتر”، أنه سيكون حاضراً في المباراة النهائية حال تأهل الهلال لو سمح له رئيس النادي، وكتب قائلاً: “إن شاء الله نروح سوا وناخذ الكأس، ومني مكافأة ٢٠٠ألف لكل لاعب لو جابوه”.
يذكر أن الهلال قد فاز على السد القطري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد على ملعب جاسم بن حمد في الدوحة، ليصبح قريباً من التأهل للمباراة النهائية، وستقام مباراة الذهاب بين الفريقين على ملعب جامعة الملك سعود في الـ 22 من الشهر الجاري.وفق”أخبار24″.