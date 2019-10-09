بالصور …. “الملكية الفكرية” تضبط أجهزة حاسوبية وبرامج مخالفة في حملة تفتيشية بالرياض

ضبطت الهيئة السعودية للملكية الفكرية – في حملة نفذتها اليوم (الثلاثاء) على محلات أجهزة الكمبيوتر في مدينة الرياض – أجهزة وبرامج حاسوبية مخالفة لأنظمة حقوق الملكية ونظام حقوق المؤلف.
وتحفظت الهيئة على المضبوطات من أجهزة مكتبية ومحمولة وأقراص تخزين متنوعة وبرمجيات منتهكة للملكية الفكرية – تمهيداً لاستكمال الإجراءات بحق المخالفين وإيقاع العقوبات عليهم.
وتنفِّذ الهيئة حملاتها التفتيشية بالتعاون مع الأمن العام ووزارة الشؤون البلدية والقروية، داعية للإبلاغ عن كل عمل مخالف لأنظمة حماية حقوق الملكية الفكرية.
وفق”أخبار24″.