“نادي الهلال” يتنازل عن دخله في لقاء ضمك لأسرة اللاعب الراحل عبدالله الشريدة

أعلنت إدارة نادي الهلال اليوم (الثلاثاء)، تنازلها عن دخل المباراة المقبلة أمام نادي ضمك التي ستقام في 18 من الشهر الجاري، ضمن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، لأسرة اللاعب الراحل عبدالله الشريدة.
وأوضحت الإدارة، في بيان لها، أن مجلس الإدارة النادي قرر التنازل عن حصة النادي من دخل المباراة المقبلة أمام ضمك لصالح أسرة اللاعب عبدالله الشريدة الذي توفي أمس الإثنين.
وأكدت الإدارة لجماهير النادي أن هذه الخطوة تأتي تكريماً لأحد أبرز النجوم التاريخيين في مسيرة النادي، والذي ساهم في تحقيق ما يزيد على 20 بطولة أثناء تمثيله الفريق. وفق”أخبار24″.
يُذكر أن اللاعب عبدالله الشريدة قد توفي يوم أمس الإثنين عن عمر ناهز نحو 50 عاماً، وذلك بعد تعرضه لأزمة قلبية.