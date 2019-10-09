نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > وزير النقل: مشاريع النقل بالحافلات ستركز على المُدن الصغيرة والمتوسطة.. وفق هذه الأولويات
09/10/2019   12:02 ص

وزير النقل: مشاريع النقل بالحافلات ستركز على المُدن الصغيرة والمتوسطة.. وفق هذه الأولويات

+ = -
768

قال وزير النقل الدكتور نبيل العامودي إن موافقة مجلس الوزراء على تشغيل شبكات نقل عام بالحافلات كمرحلة أولى في بعض المدن والمحافظات – ستركز على المدن الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف أن هناك أولويات محددة لتشغيل شبكات النقل العام في المدن والمحافظات، منها: الكثافة السكانية داخل المدينة، ومتوسط دخل الأسرة.

وتابع بأن من ضمن تلك الأولويات نسبة ملكية المركبات، مشيراً إلى أن الهيئة العام للنقل ستعمل مع إمارات المناطق والأمانات وهيئات تطوير المدن لوضع قرار مجلس الوزراء موضع التنفيذ.

وقال العامودي إن وزارة النقل ستعمل كذلك على توفير التمويل اللازم للعمل على مشاريع شبكات النقل، بما يضمن تحسين جودة الحياة وتلبية احتياجات السكان. وفق”أخبار24″.

وزير النقل: مشاريع النقل بالحافلات ستركز على المُدن الصغيرة والمتوسطة.. وفق هذه الأولويات

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885067410.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.