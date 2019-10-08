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أخبار محلية > مجلس الشؤون الاقتصادية يتخذ توصياته بشأن عدد من الموضوعات
08/10/2019   11:59 م

مجلس الشؤون الاقتصادية يتخذ توصياته بشأن عدد من الموضوعات

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اتخذ مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية التوصيات اللازمة تجاه عدد من المواضيع التي ناقشها في اجتماعه الذي عُقد اليوم (الثلاثاء) في قصر اليمامة بالرياض.

ومن تلك الموضوعات التي نوقشت في اجتماع المجلس اليوم: العرض المقدم من مكتب الإدارة الاستراتيجية بالمجلس بشأن التقرير الدوري الربع سنوي لبرامج تحقيق رؤية المملكة 2030.

وتضمّن التقرير تقدّم الإنجاز في مؤشرات برامج تحقيق الرؤية والمبادرات والاقتصاد الكلّي، واطّلع المجلس كذلك على عرض وزارة الاقتصاد والتخطيط المتعلق بأبرز التطورات الاقتصادية في الاقتصاد العالمي والتوقعات طويلة الأجل وقصيرة الأجل للاقتصاديات الرئيسية وما يواجهها من فرص وتحديات. وفق”أخبار24″.

مجلس الشؤون الاقتصادية يتخذ توصياته بشأن عدد من الموضوعات

أخبار محلية
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