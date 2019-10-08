تعرّض أحد مراقبي الأمن والسلامة في المدينة الجامعية للطالبات بجامعة الملك سعود لرضوض في القدم أثناء عمله في مراقبة الحركة المرورية صباح الأحد الماضي.
وقالت الجامعة في بيانٍ لها إن المراقب كان طلب من سائق سيارة (تويوتا كامري) التقيّد بالتعليمات والتوقف التامّ للسماح بمرور المركبات في المسار الآخر؛ لكن السائق لم يستجب للتعليمات وتحرك بسيارته تجاه مراقب المرور وصدمه.
وأكدت الإدارة العامة للسلامة والأمن الجامعي أنها أحالت القضية إلى شرطة الدرعية لاستكمال التحقيقات في الحـادثة، مؤكدة أنها تقف مع جميع مراقبي الأمن والسلامة في سبيل الحصول على حقوقهم.
وكان أحد السائقين قد وثّق بكاميرا مراقبة مثبتة داخل مركبته لحظة وقوع الحـادث عند أحد مداخل المدينة الجامعية في الدرعية.
وفق”أخبار24″.