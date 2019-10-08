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أخبار محلية > معظمهم من الأطفال.. مستشفيات جدة تستقبل 242 حالة ضيق تنفس بسبب الغبار
08/10/2019   11:58 م

معظمهم من الأطفال.. مستشفيات جدة تستقبل 242 حالة ضيق تنفس بسبب الغبار

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استقبلت أقسام الطوارئ في مستشفيات جدة منذ مساء أمس الإثنين نحو 242 حالة ضيق تنفس ومرضى الجهاز التنفسي، وذلك بسبب موجة الغبار والأتربة التي ضربت المحافظة.

ووجّهت الشؤون الصحية بجدة برفع حالة الاستعداد في مختلف أقسام الطوارئ، حيث أشارت إلى أن إدارة الطوارئ تتابع الوضع وتكثّف جهودها في دعم أقسامها لاتخاذ جميع الإجراءات.

وتضمّنت الحالات المرضية التي تم استقبالها بمستشفيات جدة مرضى الربو والضيق التنفسي، خصوصاً من الأطفال الأكثر عرضة للغبار، حيث تم علاجهم وإعطاؤهم الأدوية اللازمة.

ويوصى بتفادي التعرّض للغبار والأتربة، مع ضرورة استخدام وسائل الحماية الشخصية وارتداء الكمامات الطبية الوقائية عند الخروج من المنزل. وفق”أخبار24″.

معظمهم من الأطفال.. مستشفيات جدة تستقبل 242 حالة ضيق تنفس بسبب الغبار

أخبار محلية
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