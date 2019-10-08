لرفع جودة الحياة وتقليل هدر الطاقة.. إطلاق خدمة تقييم استدامة المباني

أطلقت وزارة الإسكان – اليوم (الثلاثاء) عبر برنامج البناء المستدام – خدمة تقييم استدامة المباني.
وتقدم الخدمة الجديدة حلولا تصميمية وفنية وتقنيّة؛ لتحقيق كفاءة المنتجات العقارية وجودتها، وترشيد الاستهلاك وتقليل هدر الطاقة.
وتهدف خدمة تقييم استدامة المباني إلى رفع مستوى جودة الحياة، ونشر مبدأ الاستدامة وتفعيله.
وكانت الوزارة قد أطلقت في وقت سابق من خلال برنامج البناء المستدام خدمتي “فحص جودة البناء” و”فحص المباني الجاهزة”، وجميع هذه الخدمات متاحة عبر المنصة الإلكترونية للبرنامج ( MOSTADAM.SA ). وفق”أخبار24″.