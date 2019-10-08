استئصال طحال متضخم لتوأمين بمستشفى الهيئة الملكية بالجبيل

نجح فريق جراحي متخصص بجراحة الأطفال في إجراء جراحة نوعية بالمنظار لاستئصال طحال متضخم لتوأمين في عمر سبع سنوات بالمنظار الدقيق بمستشفى الهيئة الملكية بالجبيل، باستخدام أحدث التقنيات.
وقال رئيس وحدة جراحة الأطفال والمناظير بالمستشفى، الدكتور محمد عمر المغنم، إن فريقا طبيا متخصصا أجرى العملية للتوأمين بعد تسهيل كافة إجراءات الدخول وتوفير كل الإمكانات المطلوبة لنجاح الحالة، لافتا إلى أنه تم استئصال الطحال للتوأمين بعد وضع بروتوكول خاص لمرضى فقر الدم المنجلي ومرضى الثلاسيميا.
وأضاف أن وزن الطحال الواحد يزيد على 10 أضعاف وزنه الطبيعي، وأن المريضين يتمتعان بصحة جيدة، وتم إخراجهما بعد يومين من إجراء العملية. وفق”أخبار24″.