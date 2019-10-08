“الجزائية” تعلن عن موعد بديل للنظر في الدعوى المقامة ضد المتهم عيضه الحارثي

أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة عن تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى المقامة ضد المتهم عيضه بن رداد بن عيضه الحارثي، سعودي الجنسية.
وقالت المحكمة إنه نظراً لتغيب المتهم عن حضور جلسة المحاكمة في الدعوى المقامة ضده بتاريخ 27 /12 /1440، ولعدم تمكن الجهات المختصة بالمحكمة من التواصل معه في مكان إقامته الموثق لديها، فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى، وهو يوم الأربعاء الموافق 24/ 2 /1441، الساعة التاسعة والنصف صباحاً.
وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، مشددة على أنه في حال عدم حضوره فإنها ستحكم في الدعوى غيابياً، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة 3 من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية، والمادة 25 من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.وفق”أخبار24″.