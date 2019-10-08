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أخبار الخرج > إدارة الدفاع المدني بالخرج تقيم فرضية حريق بمستشفي الولادة والإطفال
08/10/2019   11:15 م

إدارة الدفاع المدني بالخرج تقيم فرضية حريق بمستشفي الولادة والإطفال

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إقامت صباح هذا اليوم الثلاثاء الموافق ٩/٢/ ١٤٤١
إدارة الدفاع المدني بمحافظة الخرج فرضية حريق بمستشفي الولادة والإطفال بمحافظة الخرج بمشاركة الجهات الامنية بالمحافظة والجهات ذات العلاقة .

إدارة الدفاع المدني بالخرج تقيم فرضية حريق بمستشفي الولادة والإطفال

أخبار الخرج
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