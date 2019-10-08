“المياه الوطنية” تعلن إعادة تشغيل محطة “الرحيلي” في جدة بعد إصلاح الانكسار

أعلنت شركة المياه الوطنية اليوم (الثلاثاء)، عن إعادة تشغيل محطة تعبئة المياه بمنطقة الرحيلي (أشياب الرحيلي) في جدة، وذلك بعد الانتهاء من أعمال إصلاح انكسار الخط الرئيس المغذي لها، والذي أدى إلى خروجها من الخدمة بشكل مؤقت.
وأوضحت أن الفرق الميدانية عملت على مدار الساعة وبشكل مكثف لإصلاح انكسار الخط خلال 48 ساعة بالرغم من المعوقات الجغرافية والطبيعية الكبيرة في الموقع.
وأشارت إلى أنه خلال إصلاح المحطة تم تقديم خدمة الصهاريج للمناطق غير المخدومة بشبكات المياه.
وأكدت الشركة أن إمدادات المياه مستمرة إلى جميع الأحياء المخدومة بشبكات المياه دون انقطاع حسب المعتاد. وفق”أخبار24″.