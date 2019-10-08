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أخبار محلية > “الإحصاء”: ارتفاع المساكن المملوكة لأسر سعودية وانخفاض المستأجرة في النصف الأول من 2019
08/10/2019   6:34 م

“الإحصاء”: ارتفاع المساكن المملوكة لأسر سعودية وانخفاض المستأجرة في النصف الأول من 2019

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أظهرت نشرة إحصاءات المساكن للنصف الأول من العام الجاري (2019) – التي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء اليوم (الثلاثاء) – ارتفاعاً في نسبة المساكن المشغولة بأسر سعودية.

كما أبانت النشرة عن زيادةٍ في نسبة المساكن المملوكة لأسر سعودية والمشغولة بمالكيها، وانخفاض في نسبة المساكن المستأجرة المشغولة بأسر سعودية.

وبلغت نسبة ارتفاع المساكن المشغولة بأسر سعودية 2,53%، حيث بلغت نسبتها من إجمالي المساكن المشغولة بأسر 64.85%، مقارنة بـ 64.17% في النصف الأول من العام الماضي (2018).

أما نسبة زيادة المساكن المملوكة لأسر سعودية فبلغت 2.56%، حيث بلغت نسبتها من إجمالي المساكن المشغولة بأسر سعودية 62.08٪ مقارنة بـ 60.49٪ في منتصف عام 2018م.

أما نسبة انخفاض المساكن المستأجرة المشغولة بأسر سعودية فكانت 5.68%، حيث بلغت نسبتها من إجمالي المساكن المشغولة بأسر سعودية 35.49٪ مقارنة بـ 37.63٪ في منتصف عام 2018م.

صورة

وفق”أخبار24″.

“الإحصاء”: ارتفاع المساكن المملوكة لأسر سعودية وانخفاض المستأجرة في النصف الأول من 2019

أخبار محلية
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