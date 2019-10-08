اتحاد القدم ينفي صحة ما نُشر حول تعطل تقنية الفيديو في مباراة النصر والفتح

أكد الاتحاد السعودي لكرة القدم عدم صحة ما نُشر في بعض وسائل الإعلام حول تعطّل تقنية الفيديو في مباراة الفتح والنصر بسبب فصل أحد العاملين في الملعب لأسلاك الكهرباء لشحن هاتفه.
ودعا الاتحاد السعودي وسائل الإعلام إلى التواصل معه عبر نافذة الاستفسارات والأسئلة لتلقي المعلومات الصحيحة.
وكانت مصادر قد قالت إن العامل لم يكن يدرك أنه فصل الكهرباء عن الأجهزة المشغلة لتقنية الفيديو، مشيرة إلى أن رئيس لجنة الحكام قال خلال مؤتمر صحفي عقده أمس (الإثنين) إن عدة مباريات في الدوري شهدت تعطل تقنية الفيديو.وفق”أخبار24″.