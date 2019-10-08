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أخبار محلية > “الخدمة المدنية” تستعد لإطلاق منصّة وطنية لإدارة الموارد البشرية الحكومية إلكترونياً
08/10/2019   6:32 م

“الخدمة المدنية” تستعد لإطلاق منصّة وطنية لإدارة الموارد البشرية الحكومية إلكترونياً

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أعلنت وزارة الخدمة المدنية، اليوم الثلاثاء، عن عزمها إطلاق منصة وطنية لإدارة الموارد البشرية الحكومية؛ لتوفير حلول رقمية لإدارة رأس المال البشري بأداء حكومي متميز.

وتبدأ الوزارة مطلع الأسبوع القادم جولات تعريفية خاصة بالمنصة وخدماتها للجهات الحكومية بالمملكة، وذلك استعداداً لإطلاقها رسميّا خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وستعمل المنصة على توحيد تجربة المستخدم ورفع الجودة ومستوى الشفافية وحوكمة الإجراءات، وتمكين الجهات الحكومية من إدارة عمليات الموارد البشرية.

وتغطي هذه المنصة جميع عمليات المسار الوظيفي، بدايةً من شغل الوظيفة، وتأهيل المتميزين، مروراً بالترقيات والنقل وإدارة الأداء والتعاقب الوظيفي والتطوير والتعلم، انتهاءً بإجراءات نهاية الخدمة، وغيرها من الإجراءات ذات العلاقة. وفق”أخبار24″.

“الخدمة المدنية” تستعد لإطلاق منصّة وطنية لإدارة الموارد البشرية الحكومية إلكترونياً

أخبار محلية
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