“الغذاء والدواء” تحذّر من منتجين لفرد الشعر يتسببان في مخاطر صحية للمستهلك

أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، تحذيراً من منتجين لفرد الشعر، مصنّعين في البرازيل، لاحتوائهما على نسبة عالية من مادة “الفورمالدهيد”، والتي تجاوزت الحد المسموح به في لائحة متطلبات السلامة في مستحضرات التجميل والعناية الشخصية.
وطالبت الهيئة المستهلكين بعدم استخدام منتجي (KYO Soft) و(KYO Strong)، والتخلص من العينات الموجودة لديهم، مشددة على أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة يمكن من خلالها تتبع مصدر المنتج.
ولفتت إلى أن التعرض لنسب عالية من تلك المادة قد يتسبب في مخاطر صحية للمستهلك، وأن التحذير يشمل جميع تواريخ صلاحية المنتَجين وجميع تشغيلاتهما.وفق”أخبار24″.